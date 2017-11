Zelfmoord minister Wales na beschuldigingen over ongepast gedrag

Sargeant, die had aangekondigd zijn naam te zullen zuiveren, was kabinetssecretaris voor Familiezaken. Hij was getrouwd en had twee kinderen. Zijn familie laat in een verklaring weten 'kapot te zijn van het verlies'. 'Carl was een liefhebbende echtgenoot, vader en vriend. Hij was niet alleen maar een onderdeel van onze familie, hij was de lijm die ons bijeen hield. ... We weten dat ons verdriet wordt gedeeld door iedereen die hem kende en liefhad'.