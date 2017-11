Zelfmoord Praljak roept tal van vragen op

Vijf vragen overDe Bosnische Kroaat Slobodan Praljak beroofde zichzelf gisteren van het leven na de uitspraak in hoger beroep van het Joegoslaviëtribunaal. Wat kon er in het flesje zitten dat hij bij zich droeg? En waarom mocht medische hulp niet meer baten? Vijf vragen aan de toxicologen Martin van den Berg en Abel Arkenbout.

Wat zat er precies in het flesje?

Het OM heeft het over een 'chemische stof die tot de dood kan leiden.' Arkenbout: ,,Er zijn vele natuurlijke producten en nog meer chemische producten, die in bepaalde hoeveelheden, in bepaalde condities tot de dood kunnen leiden. Zolang er geen resultaten van de analyse aanwezig zijn, weet je niet over welke stof men praat.''

Hoe kon hij daar aan komen?

Van den Berg: ,,Het is zeker mogelijk om op eenvoudige wijze een toxine te verkrijgen, zelfs in de gevangenis, waarbij je variërend van een half uur tot enkele uren later kan overlijden bij de juiste dosis.'' Arkenbout vult aan: ,,De verkrijgbaarheid is natuurlijk geen issue.''

Kan een dokter niets meer doen?

Van den Berg: ,,Vanwege de snelle werking van bepaalde gifstoffen zal een medische ingreep waarschijnlijk niet meer helpen. Zeker niet als de aard van het gif onbekend is.'' Arkenbout: ,,Zonder te weten over welk gif we het hebben, weet je ook niet of men er iets aan had kunnen doen.''

Hoe gevaarlijk is het?

Van den Berg: ,,Een belangrijk punt is dat ik diverse mogelijkheden ken om zoiets te doen en dat dit bij de veiligheidscontrole onopgemerkt blijft. Om ethische redenen wil ik die echter niet noemen, omdat het mensen kan aanzetten tot verkeerde dingen. Hierbij moet je ook denken aan de recente discussie over zelf euthanasie plegen.''

Hoe snel weten we meer?

Het OM liet vandaag weten dat er een autopsie op het lichaam van Praljak plaats zal vinden en dat er een toxicologisch onderzoek komt. Het onderzoek richt zich voorlopig op hulp bij zelfdoding en de schending van de wet op medicijngebruik.'' Arkenbout: ,,Ik kan misschien iets meer zeggen, als de analyseresultaten daar zijn, als die bekend worden gemaakt. Maar dan heeft het waarschijnlijk geen nieuwswaarde meer.''