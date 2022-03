Zes afgehakte hoofden gevonden bovenop auto in Mexico

De afgehakte hoofden van zes mannen zijn donderdag aangetroffen bovenop een auto in een stad in het zuidwesten van Mexico. De auto waarop de levenloze hoofden lagen, was geparkeerd op een drukke boulevard in de stad Chilapa de Alvarez. De doden zijn nog niet geïdentificeerd, maar zijn vermoedelijk slachtoffers van aan drugsbendes gerelateerd geweld.

In de auto trof de politie plastic zakken gevuld met menselijke overblijfselen aan, zeer waarschijnlijk de lichamen van de onthoofde mannen. Op een bord, dat opgehangen was aan twee bomen vlakbij de auto, stond geschreven: ,,In Chilapa is de verkoop van crystal (meth), ontvoering, afpersing en diefstal ten strengste verboden. Dit zal iedereen overkomen die rotzooit. De doodstraf volgt op al deze misdaden.”

Chilapa ligt in Guerrero, een van de armste staten van Mexico. Die staat was in 2014 het toneel van de beruchte ontvoering en vermoedelijke slachting van 43 studenten die een opleiding tot leraar volgden in de stad Iguala.

Rivalen intimideren

Ontdekkingen van verminkte lichamen die in het openbaar zijn achtergelaten of aan bruggen zijn opgehangen, zijn de afgelopen jaren in Mexico toegenomen. Criminele bendes proberen zo hun rivalen te intimideren. In juni 2021 werden op de verkiezingsdag twee hoofden en andere menselijke resten achtergelaten bij stembureaus in de grensstad Tijuana.

In heel Mexico zijn sinds 2006, toen de regering het leger inzette om drugskartels te bestrijden, meer dan 340.000 mensen vermoord. In 2018 trad president Andres Manuel Lopez Obrador aan. Hij beloofde het land te pacificeren met een minder confronterende aanpak van de georganiseerde misdaad, die hij omschrijft als “knuffels, geen kogels”. Die nieuwe aanpak heeft echter nog niet geleid tot minder bloedvergieten: 2022 ligt op schema om het jaar met het hoogste naoorlogse moordcijfer af te sluiten.