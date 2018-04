Zes agenten omgekomen bij rellen in Mexicaanse gevangenis

Vandaag zouden vier gevangenen worden overgebracht naar een beter bewaakte gevangenis. Toen agenten de gevangenis binnengingen werden ze echter in de val gelokt door de gevangenen, die brand hadden gesticht en de vluchtroute hadden geblokkeerd. De agenten stikten door de rook. Een zevende persoon, die geen uniform droeg, overleefde het voorval ook niet. Het is nog onduidelijk of het om een gevangene of om een bewaker gaat. Bij het voorval raakten zeven gevangenen gewond en nog eens vijftien agenten moesten gewond naar het ziekenhuis vervoerd worden.

Opstand

Het is niet de eerste keer dat er rellen uitbreken in een Mexicaanse gevangenis. In oktober vorig jaar overleden zestien gevangenen toen er een opstand was in de gevangenis van Nuevo Leon. In februari een jaar eerder lieten maar liefst 49 gevangenen het leven toen twee rivaliserende bendes in dezelfde gevangenis slaags raakten.