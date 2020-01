Zes doden bij schietincident in Duitsland: ‘dertiger vuurde op familieleden’

Update Nederland­se Lars (28) bekent in ‘grootste Belgische kinderpor­no­zaak’: ik ben zwak geweest

14:01 De Nederlandse verdachte in de ‘grootste Belgische kinderpornozaak ooit’ heeft bekend foto’s en video's van minderjarige jongens te hebben gemaakt en gedeeld met vier medeverdachten. Holland's Got Talent-finalist Lars de R. (28) uit Krommenie verklaarde op de eerste dag van de rechtszaak dat het niet zijn bedoeling was om beelden voor anderen te maken maar dat hij dat in een zwak moment toch had gedaan.