Zes doden in basisschool VS: schutter behandeld voor emotionele stoornis, kocht legaal zeven wapens

UpdateDe politie in Nashville in de Amerikaanse staat Tennessee heeft een video vrijgegeven van de operatie in een christelijke basisschool waar een oud-leerling maandag drie kinderen en drie volwassenen doodschoot. Het gaat om zes minuten aan beelden, gemaakt door bodycams van twee agenten. Ze schoten de 28-jarige schutter dood.

Op de beelden, die als ‘schokkend’ worden omschreven, is te zien hoe agenten op de eerste verdieping van de Covenant School verschillende klaslokalen ontruimen voordat ze zich begeven naar de tweede verdieping waar schoten klinken. Eenmaal boven rennen ze door een gang langs wat lijkt op een slachtoffer dat op de grond ligt, stormen een ontspanningsruimte in en vuren op de verdachte, die daarna op de vloer valt.

De schutter werd geïdentificeerd als de 28-jarige Audrey Elizabeth Hale die er ooit zelf naar school ging. Hale had geen strafblad maar plande de aanval volgens de politie zorgvuldig en beschikte over gedetailleerde, met de hand getekende plattegronden van het schoolgebouw met de verschillende ingangen.

Emotionele stoornis

De twintiger identificeerde zichzelf als transgender, verklaarde politiechef John Drake zonder verdere uitleg tijdens een persconferentie. Zowel hij als andere politiefunctionarissen verwezen herhaaldelijk met vrouwelijke voornaamwoorden naar de schutter (zij) maar Hale zelf gebruikte mannelijke voornaamwoorden op een LinkedIn-pagina. Die vermeldt recente banen op het vlak van grafisch ontwerp en de bezorging van boodschappen.

Volgens de politiechef verklaarden de ouders van de twintiger dat hun kind door een arts werd behandeld voor een ‘emotionele stoornis’. Drake zei ook dat Hale legaal zeven wapens had gekocht in vijf verschillende winkels, waaronder twee aanvalswapens en een pistool die werden gebruikt bij de aanval van maandag. De ouders wisten naar eigen zeggen niet dat hun kind meerdere wapens bezat. Na de aanschaf van de eerste lieten ze weten dat geen goed idee te vinden, waarna Hale het wapen verkocht.

Manifest

Rechercheurs onderzoeken wat zij een ‘manifest’ noemen dat de schutter achterliet, in de hoop erachter te komen wat de aanleiding was voor het drama. Een gevoel van wraak zou een rol kunnen hebben gespeeld. ,,Wrok doordat je naar die school moest’’, zei politiechef John Drake dinsdag tegen NBC News.

De slachtoffers waren volgens Drake willekeurig. De drie kinderen zijn twee meisjes en een jongen, allemaal negen jaar oud. Bij de volwassenen gaat het om het vrouwelijke schoolhoofd (60), een sanitaire medewerker (61) en een vervangend lerares (61). Er waren aanwijzingen dat Hale ook wilde toeslaan op andere plekken. Dat zou blijken uit een ander schrijven van de schutter. Het document ‘toont aan dat er een massale schietpartij zou plaatsvinden op verschillende locaties en de school was er één van’, aldus Drake.

De eerste melding van de schietpartij kwam maandag om 10.13 uur lokale tijd binnen bij de politie. De schutter werd rond 10.27 uur doodgeschoten. Hale verschafte zich toegang tot de school door een deur kapot te schieten.

Tekst gaat onder de foto verder.

Volledig scherm Een kind huilt in een wegrijdende schoolbus bij de school in Nashville. © AP

Lief en grappig

Een oude schoolvriendin van Audrey Hale reageert in Amerikaanse media geschokt op de feiten. Zij herinnert Hale als een ‘lief en grappig meisje’. De schoolvriendin bevestigt dat Hale tijdens haar tijd op de Nashville School of the Arts lid was van de LHBTIQ-gemeenschap. Hale was verder sportief - deed onder meer aan hardlopen - en had veel vrienden. Na het afstuderen zette Hale een transitie tot man in, aldus de vriendin.

,,Wat ze heeft gedaan, is onvergeeflijk. Maar toen ik haar leerde kennen, was ze een lief en grappig meisje”, aldus de vriendin. ,,Toen ze uit de kast kwam als trans, was niemand verrast.’’ Wel is er veel verbazing dat Hale nu zo’n bloedbad heeft aangericht. ,,Ze paste echt niet bij het type van een schoolschutter. Ik weet niet wat er is gebeurd om haar te veranderen in de persoon die we nu op het nieuws zien. Iedereen van mijn afstudeerklas wordt helemaal gek op Facebook. Niemand had dit zien aankomen.”

Tekst gaat onder de foto verder.

Volledig scherm Agenten en docenten leiden kinderen weg van de school in Nashville. © AP

‘Onze stad steunt jullie’

Op videobeelden op Twitter is te zien hoe meerdere ambulances rond 10.15 uur richting de school snellen. De omgeving is afgesloten door de politie. De ouders van de leerlingen verzamelden zich later in een nabijgelegen kerk en werden herenigd met hun kinderen.

Op de school, opgericht in 2001, krijgen zo'n tweehonderd kinderen in de basisschoolleeftijd les. Er werken zo'n veertig volwassenen. Burgemeester John Cooper van de stad heeft zijn medeleven uitgesproken richting de nabestaanden van de slachtoffers. ‘Op een tragische ochtend voegde Nashville zich bij de gevreesde, lange lijst van gemeenschappen die een schietpartij op een school meemaakten', schrijft hij op Twitter. ‘Mijn hart gaat uit naar de families van de slachtoffers. Onze hele stad steunt jullie’.

Biden

De Amerikaanse president Joe Biden heeft in reactie op de dodelijke schietpartij het Congres opgeroepen op te treden tegen wapengeweld, ‘omdat genoeg genoeg is’. Witte Huis-woordvoerder Karine Jean-Pierre: ,,Hoeveel kinderen moeten er nog worden vermoord voordat de Republikeinen in het Congres actie ondernemen om het verbod op aanvalswapens te doorbreken, mazen in ons systeem voor antecedentenonderzoek te dichten of de veilige opslag van wapens te eisen?”

Tekst gaat door onder de foto.

Volledig scherm De kinderen van de school in Nashville worden weggeleid met schoolbussen om te worden herenigd met hun ouders. © Getty Images via AFP

Erg ongewoon

Massaschietpartijen komen in de Verenigde Staten helaas vaker voor. Dat de schutter een vrouw is is echter erg ongewoon. Bij slechts 4 van de 191 massaschietpartijen sinds 1966, bijgehouden door nonprofit onderzoekscentrum The Violence Project, was de dader een vrouw.

In 2023 zijn in Amerika door de K-12 School Shooting Database al 89 schietpartijen op school geregistreerd. Vorig jaar waren dat er in totaal 303, het hoogste aantal in een jaar sinds 1970.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © via REUTERS

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.