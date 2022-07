Zes doden na Russische raketaanval op flat, tientallen mensen onder het puin

Schutter 4 juliparade is aange­klaagd en riskeert levenslang cel voor zeven moorden

De schutter die op de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag in een voorstad van Chicago een optocht en toeschouwers beschoot, is een dag later al aangeklaagd. De openbare aanklager van de staat Illinois beschuldigt hem van zeven moorden met voorbedachten rade.

6 juli