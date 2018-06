Zes migrantenkinderen verdronken voor kust Antalya

Volgens het Turkse staatspersbureau Anadolu vervoerde de boot bij Antalya vijftien vluchtelingen. De Turkse kustwacht en vissers konden vijf opvarenden in veiligheid brengen. Een persoon wordt nog vermist. De kustwacht gaf geen informatie over de nationaliteit van de slachtoffers. De Europese Unie deelde onlangs mee dat het aantal migranten dat illegaal de EU binnenkomt via Turkije in de eerste maanden van het jaar aanzienlijk is toegenomen.