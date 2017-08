Zet je de ventilator in het vliegtuig uit? Niet slim!

,,Om vliegtuigvirussen tegen te gaan, is het heel goed om de kleine ventilator boven je hoofd aan te zetten'', legt Gendreau, arts van het Lahey Medical Center in het Amerikaanse Burlington uit. ,,Zelfs als je het op de laagste stand zet, bescherm je jezelf.''



Gendreau legt uit: ,,Veel virussen verplaatsen zich via de lucht en worden ingeademd. Tuberculose of mazelen bijvoorbeeld wordt verspreid door kleine druppeltjes die wel vijf uur in de lucht kunnen hangen. Als je de ventilator aanzet, dan worden de druppeltjes sneller naar de grond geblazen.''



Het is ook belangrijk om veel water te drinken, aldus de arts. ,,De lucht in vliegtuigen is veel droger dan mensen gewend zijn. Hierdoor kun je wat uitdrogen tijdens een vlucht en ben je vatbaarder om een virusje op te pikken.'' Koffie, thee of alcohol kun je dan laten staan. Hier droog je eerder van uit dan van gewoon water.