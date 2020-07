Zeven doden, tientallen gewonden bij explosie tankwagen Colombia

Britse epidemio­loog: ‘Lijkt erop dat coronavi­rus al jaren sluimert en niet in China ontstond’

6 juli Het nieuwe coronavirus zou al veel langer kunnen bestaan dan we denken. Dat zegt epidemioloog Tom Jefferson van de universiteit van Oxford in de Britse krant The Telegraph. De wetenschapper gelooft dat het net als veel andere virussen al in sluimertoestand over de hele wereld verspreid geweest kan zijn, wachtend op de ideale omstandigheden om uit te breken.