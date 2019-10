Zeven miljoen dollar voor Australiër die bijna twintig jaar onterecht vastzat

Ook was hij in de gevangenis getuige van een moord en liep hij oogletsel op nadat hij door een andere gevangene werd aangevallen. Uit protest tegen zijn onterechte gevangenschap smeerde Eastman een aantal malen uitwerpselen op de muur van zijn cel.



Bij zijn uitspraak hield de rechter rekening met de tragische ervaringen die de man in de gevangenis had. ,,Negentien jaar is een heel lange tijd om in de gevangenis te zitten’’, sprak de rechter. ,,Zeker als die ervaring wordt veroorzaakt door een ernstig gebrekkig eerste proces.’’



Eastmans advocaat liet weten dat hij ‘heel blij’ is met het toegekende bedrag en al ideeën heeft over wat hij met het geld gaat doen. ,,Ik denk dat hij opgelucht is en heel blij dat de rechtbank zijn zaak zo snel heeft overwogen’’, sprak de raadsman. ,,Hij wil nu, als het kan, verder met de rest van zijn leven.’’