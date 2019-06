Zevende slachtoffertje (6) seriemoordenaar Cyprus gevonden in kopermijn

De politie in Cyprus heeft op aanwijzingen van een verdachte seriemoordenaar het lichaam van een zesjarig meisje aangetroffen. Ze is al het zevende slachtoffer van de inmiddels beruchte moordenaar. Het kind was gewikkeld in een laken en met een touw vastgebonden aan een blok beton.

De gruwelijke vondst is de zoveelste in de langslepende Cypriotische moordzaak, waarvoor een 35-jarige legerofficier inmiddels vastzit. De man heeft bekend vijf vrouwen en twee meisjes te hebben vermoord. In twee gevallen gaat het om moeder en dochter. Over zijn motieven is nog niks bekend gemaakt.

Het andere jonge slachtoffertje van de verdachte - een meisje van acht jaar oud - werd begin mei aangetroffen in een koffer op de bodem van een meer in de buurt van de hoofdstad Nicosia. Het stoffelijke overschot van haar moeder werd eveneens in een koffer in het meer gevonden.

De moeder van het zesjarige meisje dat nu uit de mijn is gehaald, werd begin april al gevonden in een schacht, niet ver van de plek waar haar dochter lag. In deze mijn werd na onderzoek ook een tweede lichaam gevonden, wat het startsein was voor een grootscheepse zoektocht naar de moordenaar. Het lichaam van het meisje werd toen niet gevonden. Pas na aanwijzingen van de verdachte kon de politie gericht gaan zoeken.

Ontslag

De moordzaken hebben veel teweeggebracht op het eiland, mede omdat de de politie volgens critici niet genoeg aandacht besteedde aan de vermissing van de vrouwen, die allen voor werk op Cyprus verbleven en niet van Cypriotische komaf waren. De mogelijk eerste slachtoffers van de moordenaar, een Roemeense moeder en dochter, verdwenen al in september 2016.

Minister van Justitie in Cyprus, Ioanas Nicolaou, nam begin mei ontslag, omdat de berichten over de verdwijning van de vrouwen niet goed zouden zijn onderzocht. Hij werd een dag later gevolgd door de hoogste politiechef van het eiland.

Onderzoek

De twee maanden durende zoektocht en het daarbij behorende onderzoek naar de slachtoffers van de man is nu afgerond. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat de legerofficier meer mensen heeft gedood. Hij gaf na zijn arrestatie zelf aan dat hij het had voorzien op buitenlandse vrouwen, die naar Cyprus waren gekomen om te werken. Hij legde via datingsites contact met hen.

Het meisje van zes en haar moeder worden morgen begraven in een dorpje net buiten Nicosia. De Cypriotische overheid betaalt de uitvaart. Ook voor de andere slachtoffers volgt binnenkort een afscheid.