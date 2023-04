Zieke Erdogan legt campagne voor verkiezingen tijdelijk stil

Moeder vermoord Frans meisje (5): ‘Onbegrij­pe­lijk dat verdachte tiener vrijgela­ten werd uit kliniek’

De moeder van het vijfjarige meisje van wie dinsdag het naakte lichaam in een vuilniszak werd aangetroffen in een Frans dorp, uit in de pers haar woede. De tiener die verdacht wordt van de moord, had onlangs een psychiatrische instelling verlaten. Ze vindt dat onbegrijpelijk.