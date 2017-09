Ziekenhuis straft zusters die stiekem naar penis van patiënt keken

De gluuractie kwam aan het licht toen een andere verpleegkundige het gesprek over het geslachtsdeel per ongeluk afluisterde, en erover berichtte bij het ziekenhuisbestuur. Een woordvoerder van het ziekenhuis waar de vrouwen werken, heeft het incident bevestigd tegenover de Amerikaanse nieuwszender Denver7.

Het ziekenhuisbestuur is na de melding onderzoek gaan doen naar het voorval, en heeft de zusters aangesproken op hun gedrag. Vervolgens zijn twee vrouwen gerapporteerd bij het medische tuchtcollege. Later bleek dat er zeker vijf zusters betrokken waren bij de incidenten. De vrouwen zouden meerdere malen hebben gepraat over de omvang van de penis van de man, toen deze nog buiten bewustzijn was. Vervolgens hebben zij zowel onder de ziekenhuisdeken gekeken toen de man buiten bewustzijn was, als onder de lijkzak toen de patiënt al was overleden.