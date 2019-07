Zijn toeristen Brugge beu? ‘Het is doods in volle zomer. Nooit meegemaakt’

Voormalig voorzitter van Horeca Brugge Karel Hessels gooide de knuppel in het hoenderhok. Met een filmpje op zijn Facebookpagina toonde Hessels - uitbater van hostel, café en restaurant Charlie Rockets - de lege straten in de avond. ,,Doods in volle seizoen. Dit heb ik in 25 jaar nog nooit meegemaakt’’, aldus Hessels.



De reacties lieten niet op zich wachten. Sterker nog: heel wat collega horeca-uitbaters in Brugge sluiten zich aan bij de mening. Zo ook één van horeca-uitbaters op de Markt, die vorige week op Facebook een bericht plaatste met een foto waarop te zien is dat geen enkele koets is uitgereden. ,,In 36 jaar nooit meegemaakt’’, klinkt het daar.