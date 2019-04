Zimbabwanen woest om peperdure pruiken van paardenhaar voor rechters

Dodelijke crash achtkoppig gezin VS ‘moord en zelfmoord’

9:53 De geruchtmakende dood van een achtkoppig gezin in de Amerikaanse staat Californië was geen ongeval. De auto met twee moeders en zes geadopteerde kinderen reed vorig jaar met een snelheid van ongeveer 144 kilometer per uur van een klif. Een speciale jury heeft nu vastgesteld dat sprake was van opzet, meldt sheriff Thomas Allman van Mendocino County.