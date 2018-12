‘Zo blijf ik wakker’: Filipijnse leider Duterte grapt over drugsgebruik

Wereldbank investeert 200 miljard in klimaat­strijd

8:01 De Wereldbank investeert met partners de komende vijf jaar 200 miljard dollar in de strijd tegen klimaatverandering. Met dat geld moeten onder meer voorspellings- en waarschuwingssystemen worden opgetuigd in ontwikkelingslanden. Daarnaast moeten onder meer informatiediensten over het klimaat worden opgezet en slimme agrarische investeringen worden gedaan.