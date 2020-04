Zo gaan andere landen corona te lijf: het ene wat succesvoller dan het andere

Vier Europese landen (Italië, Spanje, Frankrijk en Groot-Brittannië) registreerden bijna de helft van het totaal aantal doden. Daarbij wel de aantekening dat er grote twijfels zijn over de statistieken van bijvoorbeeld China en Rusland. Oorlogsgebieden als Jemen en Zuid-Soedan hebben respectievelijk 1 en 6 doden gemeld. Men heeft daar andere zorgen.

Turkije

De Turkse president Erdogan bedacht een eigen strategie die over het algemeen de steun heeft van de Turkse bevolking. Turkije kent een ‘weekend lockdown’ waarbij alleen in het weekeinde uitgaans- en andere beperkingen gelden. Doordeweeks wordt iedereen tussen de 40 en 65 jaar geacht te werken. De Turkse ziekenhuisstructuur kan de crisis aan, aldus de autoriteiten. Elke dag worden er in Turkije 40.000 mensen getest.

Volledig scherm Verplegers van het Sisli Hamidiye Etfal ziekenhuis in Istanbul. © EPA

Of het officiële plaatje helemaal klopt, is een andere vraag. Er waren bijvoorbeeld al besmettingsgevallen in het land, drie weken voordat dat officieel werd erkend. Een arts in Istanbul vertelde aan de Britse zender Channel 4 dat er veel meer besmettingen en sterfgevallen waren dan gemeld. De formele data zeggen 112.000 besmettingen en 2900 doden. Vermenigvuldig dat maar minstens met 2,5, aldus de anonieme arts.



Twijfel aan de Turkse aanpak is niet verstandig. Volgens Channel 4 zijn zo’n 4000 Facebookaccounts met kritische opmerkingen gewaarschuwd of verwijderd. Om het besmettingsgevaar te verminderen zijn veel gevangenen vrijgelaten, behalve politieke gevangenen die in Turkije doorgaans de status van terrorist hebben.

Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeeland heeft het zo goed gedaan (nog geen 1500 besmettingen en maar 19 doden) dat een bevrijdingsfeestje op zijn plaats lijkt. Maar dat is precies wat premier Jacinda Ardern niet wil. Ook riep ze op waakzaam te blijven.

Nieuw-Zeeland schakelt terug van alarmfase 4 naar 3 wat betekent dat er weer regionaal gereisd mag worden en ook dat de familie mag langskomen. Pubs en kappers blijven nog dicht.

Volledig scherm De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern. © Getty Images

Premier Ardern krijgt internationaal complimenten om haar aanpak die deels is afgekeken van Taiwan, het echte coronasuccesverhaal. Nieuw-Zeeland bereidde zich eveneens rigoureus voor op wat onvermijdelijk zou gaan komen. Ardern werd daarbij wel geholpen doordat er weinig rechtstreekse vluchten (extra besmettingsrisico) zijn naar haar afgelegen land dat – anders dan buurland Australië – ook nog eens centraal wordt bestuurd, wat ingrijpen vergemakkelijkt.



Arderns aanpak was helder en snel. Ze liet meteen veel testen op basis van goede wetenschappelijke adviezen en had het vertrouwen van de bevolking. Dat nam alleen maar toe toen ze uit solidariteit met degenen die economisch werden getroffen 20 procent van haar eigen salaris inleverde.

Ierland

Net als de Britten worden de Ieren hard geraakt (bijna 20.000 besmettingen en 1100 doden). De voor veel Ieren en ook Noord-Ieren essentiële traditie van de wake voor de overledene is verboden. De hele familie, vrienden en bekenden kwamen soms wel drie dagen rouwen. Vanwege corona is het aantal aanwezigen beperkt tot tien. ‘Het coronavirus berooft ons van veel dingen, maar het op deze manier moeten begraven van de mensen van wie we houden, vergroot onze last’, aldus The Irish Times.

Volledig scherm Een eenzame begrafenis in Derrylin, Noord-Ierland. © AFP

Taiwan

Taiwan heeft zichzelf beloond door de allereerste Chinese data over besmettingen te wantrouwen. Na de eerste geruchten over een mogelijke nieuwe Sars-achtige besmetting volgden tests en contacttracering van reizigers uit China. Zonder data van de Wereldgezondsheidsorganisatie (WHO) - waarvan Taiwan door China is uitgesloten omdat het eiland volgens de Chinese Communistische Partij een provincie is van de Volksrepubliek - oogstte Taiwan internationaal applaus voor de aanpak.

Volledig scherm Scholieren in Taiwan krijgen les in zelf maskers maken. © EPA

Het land lijkt nu ook de onvermijdelijke tweede besmettingsgolf onder controle te hebben. De Verenigde Staten hebben de banden met het eiland aangehaald en Taiwan maakt zich op basis van bewezen kennis in het tackelen van een virus nu sterk voor toetreding tot de WHO. Of China dat nou leuk vindt of niet.

Mauritanië

Mauritanië is misschien wel het Taiwan van Afrika: zeven besmettingsgevallen en slechts één dode. Veel Afrikaanse landen bekijken de aanpak van het arme Sahel-land met een slecht ontwikkelde gezondheidszorg. Mauritanië reageerde in ieder geval snel: bij de eerste besmetting werden de landsgrenzen gesloten, groepsvorming verboden en gingen scholen én markten dicht. Er kwam een avondklok en ook binnenlandse reizen werden verboden. Dat werkte. Wat zeker ook meespeelt, is dat de gemiddelde leeftijd in het land 26 jaar is en 51 procent van de bevolking tussen 14 en 15 jaar en daarmee minder vatbaar voor het virus.