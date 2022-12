Zo'n 155 lichtgewonden door botsing treinen bij Barcelona: ‘Kregen al melding over kapotte trein’

Drie passagiers verklaarden tegenover de Catalaanse krant El Periódico dat in Barberà al was omgeroepen dat de trein vijf minuten vertraging zou hebben omdat er een kapotte trein stond. ,,Het was erg mistig en toen we aankwamen op het station knalden we op een stilstaande trein. Gelukkig reden we niet zo snel en was het minder druk dan normaal omdat veel werkenden een vrije dag hadden genomen als brug tussen de feestdagen van 6 en 8 december. Desondanks vlogen we door de klap allemaal naar voren waardoor velen een bloedneus, blauwe plekken of een kapotte bril opliepen”, zei Míriam Baró uit Terassa met een snee in haar gezicht. Ze was voor haar werk onderweg naar Barcelona.