Zo reageert de wereld op het neerschieten van Peter R. de Vries: ‘Dit is angstaanjagend’

De brute moordaanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries slaat in de hele wereld in als een bom. Regeringsleiders, ministers, parlementariërs en prominente internationale journalisten hebben het geweld tegen de Nederlandse journalist scherp veroordeeld.. ,,Hij was een paar jaar geleden erg aardig voor mij toen ik met een verhaal bezig was. Ik hoop van harte dat hij het haalt”, twittert een Amerikaanse journalist van The New Yorker .

In vrijwel alle grote buitenlandse kranten wordt de aanslag breed opgepikt. De schietpartij haalt bijvoorbeeld de site van het Duitse tijdschrift Der Spiegel en de Britse krant The Independent. Er wordt onder meer gewezen op zijn internationale bekendheid vanwege zijn onderzoek naar de verdwijning van Natalee Holloway op Aruba. De Duitse krant Rheinische Post bericht dat Nederland is geschokt door de aanslag op de ‘Prominenter Kriminalreporter’, de bekende misdaadverslaggever.

Bekendste misdaadverslaggever

Op de nieuwssite van de Britse omroep BBC stond het bericht over de schietpartij vanochtend vroeg bovenaan de lijst met meest gelezen berichten. Een correspondente schrijft dat De Vries bekend is geworden met berichtgeving over het type misdrijven waar hij nu zelf het slachtoffer van is geworden. Hij kwam in Nederland ook vaak op televisie als gast in praatprogramma’s, legt ze uit aan haar lezers.

Bezoekers van de website van het Vlaamse Het Laatste Nieuws kregen vandaag direct berichtgeving over De Vries te zien. Daar is de bovenkant van de site voor vrijgemaakt. De krant publiceerde daar onder meer een portret van ‘de misdaadjournalist die cold cases oplost alsof het niets is’. De krant De Morgen had ook een portret en noemde De Vries “Nederlands bekendste misdaadverslaggever”.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Prominente reporter

Amerikaanse media besteden ook aandacht aan de aanslag op de ‘bekende misdaadverslaggever’. De krant The New York Times schrijft dat in Nederland al eerder bekende figuren zijn aangevallen in de openbare ruimte. De krant noemt onder meer de moord op Pim Fortuyn in 2002 en de moordaanslag op filmmaker Theo van Gogh in 2004.

Het Belgische persbureau Belga en het Britse Reuters lieten na het neerschieten van De Vries een persalarm uitgaan. Het Duitse persbureau DPA meldde ook al snel dat de ‘prominente‘ reporter met een schot in zijn hoofd naar een ziekenhuis was gebracht. Ook Franse media schrijven over De Vries. AFP omschrijft hem als ‘een persoonlijkheid die in Nederland bekendstaat om zijn rol in meerdere strafzaken. Hij trad regelmatig op als woordvoerder van slachtoffers of in de naaste kring van kroongetuigen’.

Ook in Azië is er aandacht. De South China Morning Post wijdt een artikel aan de misdaadverslaggever waarin onder meer zijn werk rond de ontvoering van biermagnaat Freddy Heineken wordt beschreven. Ook de vermeende doodsbedreiging van Ridouan Taghi aan het adres van De Vries komt aan de orde.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Europese ministers

De aanslag leidt niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen tot geschokte reacties. ,,Een aanslag op alles waar wij als samenleving voor staan en op de hele journalistiek. Hopelijk worden de daders snel gevat”, zegt Vlaams minister van Media Benjamin Dalle volgens de VRT.

Ook de Noorse minister Ine Marie Eriksen Søreide reageert bezorgd. Op het Twitteraccount van haar ministerie noemt ze de aanslag ‘alarmerend’. Søreide stelt dat de veiligheid van journalisten essentieel is voor de persvrijheid en het beschermen van mensenrechten en de democratie.

Quote Een aanslag op alles waar wij als samenle­ving voor staan en op de hele journalis­tiek Benjamin Dalle , Vlaams minister van Media

Bedroefd

De Slowaakse minister van Buitenlandse en Europese Zaken, Ivan Korcok, wenst de familie en vrienden van De Vries sterkte. Korcok zegt dat hij ‘elke aanval op vrije journalistiek als een hoeksteen van de democratie’ scherp veroordeelt. Europarlementariërs als Valérie Hayer en Daniel Buda benadrukken dat de daad niet door de beugel kan en dat journalisten vrij horen te zijn.

Ook de Antwerpse burgemeester Bart De Wever reageert bedroefd op het neerschieten van Peter R. de Vries. ,,Ik ben aangeslagen door het nieuws”, schrijft de politicus van de N-VA-partij op Twitter. De Wever legde een verband met de aanpak van criminaliteit in België. ,,Wanneer gaat men in dit land de strijd tegen de drugsmaffia echt serieus nemen? Wat in Nederland vandaag gebeurt, zal morgen hier gebeuren”, aldus De Wever.

De aanslag op de misdaadverslaggever is in België groot nieuws. Het domineert vandaag de berichtgeving op grote Belgische nieuwssites en ook in de politiek wordt geschokt gereageerd. ,,Een aanslag op alles waar wij als samenleving voor staan en op de hele journalistiek”, zegt Vlaams minister van Media Benjamin Dalle volgens omroep VRT. De Waalse regiopremier Pierre-Yves Jeholet noemt de aanslag ‘angstaanjagend’.

Eurocommissaris Věra Jourová zegt mee te leven met De Vries, zijn familie, vrienden en collega’s. ,,Dit is een aanval op de persvrijheid en de democratie”, schrijft ze op Twitter. ,,Journalisten moeten veilig kunnen werken.”

Mensenrechtenorganisaties

Ook internationale journalisten- en mensenrechtenorganisaties spreken hun medeleven uit. Reporters without Borders (RSF) zegt solidair te zijn met de familie van De Vries en met alle Nederlandse journalisten. Het Internationaal Persinstituut (IPI) is geschokt door de schietpartij. ,,Het neerschieten van nog een misdaadverslaggever in de Europese Unie is een trieste dag voor persvrijheid”, aldus het IPI.

Lotte Leicht van Human Rights Watch noemt de aanslag “schokkend”. ,,Ik leef mee met hem en zijn gezin”, aldus Leicht via Twitter. Oprichter Alice Stollmeyer van Defend Democracy spreekt ook haar medeleven met De Vries, zijn familie en alle journalisten uit. ,,Nog een Europese journalist die de georganiseerde misdaad onderzocht is een doelwit geworden.

Het Committee to Protect Journalists (CPJ) vraagt om een spoedig en grondig onderzoek naar de schietpartij om te bepalen of hij een doelwit was wegens zijn werk. ,,Journalisten in de EU moeten misdaad en corruptie kunnen onderzoeken zonder te vrezen voor hun veiligheid”, aldus het CPJ.

Aanhoudende trend

Volgens de bekende Amerikaanse computerbeveiligingsonderzoeker Chris Kubecka is er sprake van een ‘aanhoudende, verontrustende trend’ van intimiderende en fysieke aanvallen op journalisten in Nederland. ,,Word snel beter, Peter R. de Vries”, sluit de expert het bericht af.

Dunja Mijatovic, de mensenrechtenco,mmissaris van de Raad van Europa, is ‘geschokt’ door de schietpartij en leeft mee met De Vries en zijn familie. ,,Alles moet gedaan worden om de daders en degenen die achter deze walgelijke daad zitten te berechten en de veiligheid van journalisten te verzekeren.”

Quote Alles moet in het werk worden gesteld om de dader(s) en het meester­brein van deze gruwelijke misdaad voor het gerecht te brengen Commissaris voor de Mensenrechten

Hieronder een greep uit de internationale reacties op de aanslag:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Omstanders reageerden geschokt op de aanslag: