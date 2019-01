Zo weggelopen uit de 18de eeuw, maar wel actief op Instagram

Op vakantie in heetste stad van Australië: ‘Het is hier een hetelucht­oven’

15:32 Geen ijskoude nachten, sneeuwbalgevechten of bevroren autoruiten voor Tilburger Bas Bastiaans (26) en zijn vriendin. De twee puffen en zweten zich helemaal suf in de Australische stad Adelaide, dat donderdag werd uitgeroepen tot ‘de heetste stad’ van het land. Het kwik steeg er tot bijna 47 graden. ,,Het is hier net een heteluchtoven.”