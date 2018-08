Zo werd Jos Brech in de val gelokt

Nog twee Nederlan­ders opgepakt voor dood agent in Spa

19:02 De politie heeft in Nederland twee mannen opgepakt voor hun betrokkenheid bij de dood van een Belgische politieagent, afgelopen weekeinde in Spa. Dat heeft het parket van Verviers vandaag bekendgemaakt. De procedure voor de uitlevering van de twee aangehouden Nederlanders is in gang gezet, aldus de woordvoerster.