Zoektocht naar bij bruiloft verdwenen Maëlys (9) gaat onverminderd door

,,Ik was aan het slapen en werd rond 4.15 uur wakker gemaakt door de agenten", verklaart de bewaker voor de camera van het Franse RTL. ,,Ze vertelden mij dat het meisje weg was." Zijn huis en auto werden doorzocht door de politie, maar hij werd niet aangehouden.



,,Ik kende haar helemaal niet. De eerste foto die ik van haar zag, was die op internet", verzekert de bewaker. ,,Ik begrijp niet hoe ze helemaal alleen is verdwenen. Ik ken de omgeving heel goed, maar voor mij is dat onverklaarbaar."



De man blijft stellig volhouden dat hij onschuldig is. ,,Het onderzoek zal uitwijzen dat ik onschuldig ben, ik heb een kalm geweten. Ik hoop voor de familie dat ze haar snel en ongedeerd terugvinden."