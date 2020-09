Zoon Urker SGP-wethouder nog máánden in Engelse cel, ontkent dat hij wist van drugs in zijn truck

De Urker vrachtwagenchauffeur, verdacht van het smokkelen van ruim 400 kilo harddrugs, blijft tot zijn zaak voorkomt op 11 januari achter de tralies in een gevangenis in Engeland.

De 32-jarige eigenaar van transportbedrijf JP Trans Urk heeft vanochtend tijdens een pro-formazitting in de meervoudige rechtbank van Canterbury verklaard onschuldig te zijn aan het smokkelen van 250 kilo cocaïne en 169 kilo amfetamine met een straatwaarde van 15,7 miljoen euro. Op 11 januari wordt zijn zaak inhoudelijk behandeld door een juryrechtbank.

Op 29 juli om 23.10 uur onderzochten officieren van de Engelse Border Force de vrachtwagen van de verdachte in Coquelles, nabij het Franse Calais, na het passeren van de Britse douanepost. In 35 containers met zonnebloemen en rozen troffen ze 419 kilo aan harddrugs aan in verborgen laadruimtes. Sindsdien zit de Nederlander, zoon van de SGP-wethouder Geert Post, in een gevangenis in het Engelse graafschap Kent.

De verdachte herhaalde vanochtend via een videoverbinding vanuit HMP Elmley, een huis van bewaring, tegenover rechter Simon James onschuldig te zijn. Als hij schuld had bekend, was de strafmaat vrijwel meteen bepaald. Door ‘not guilty’ te pleiten, wacht hem nu een ‘jury trial’ op meerdere zittingsdagen. De precieze aanklacht is onduidelijk. Alle betrokken partijen is opgedragen geen informatie te verstrekken.

Serieuze zaak

De relatief snelle behandeling van de pro-forma zaak geeft aan hoe serieus de aanklacht wordt genomen. De Crown Court in Canterbury behandelt vanwege de pandemie alleen urgente zaken. De vangst in Calais loog er ook niet om. De Britse National Crime Agency (NCA), die het onderzoek leidt, behandelt de grootste onderschepping van dit jaar ogenschijnlijk als een prestigekwestie.

Woordvoerders van de NCA mochten geen tipje van de sluier oplichten om de afwikkeling van de zaak niet in gevaar te brengen. Of de Nederlander wordt gezien als de leider van een criminele organisatie of slechts als een naïeve pion in een netwerk, blijft tot de inhoudelijke behandeling daarom onduidelijk. Evenmin kon het orgaan bevestigen of meerdere arrestaties zullen volgen.

Weinig kans

Een advocaat van Great James Street Chambers, die hem in Canterbury bijstond, mocht van zijn cliënt geen informatie delen. Wel liet hij weten de zaak aan een meer gespecialiseerde collega te zullen overdragen. Voor het smokkelen van harddrugs kan een rechter in Engeland een straf van 25 jaar opleggen. De kans dat de verdachte de zaak in vrijheid mag afwachten, is daarom nihil.

Voor de chauffeur moet voorkomen in de juryrechtbank wacht hem op 8 december nóg een pro-forma zitting. Daarbij worden onder meer de procedures vastgesteld voor de inhoudelijke behandeling en het aantal zittingsdagen bepaald.

