Zoon van oud-bondspresident Duitsland doodgestoken, tussenkomende getuige zwaargewond

Fritz von Weizsäcker, de 59-jarige zoon van de voormalige president van de Bondsrepubliek Duitsland, is gisteravond doodgestoken. Dat gebeurde terwijl de gastro-enteroloog een lezing hield in een Berlijnse privékliniek. Een toehoorder stormde naar voren en stak meermaals op hem in met een mes. Reanimatiepogingen mochten niet baten.

Het drama vond plaats in een vergaderzaal van de afdeling psychiatrie in de Schlosspark Klinik in Berlijn-Charlottenburg. Von Weizsäcker, al vijftien jaar hoofdarts van de afdeling interne geneeskunde in de kliniek, gaf er een lezing over leverziekten. Omstreeks 18.50 uur zagen de aanwezigen een man naar voren stormen die met een mes begon in te steken op de medisch specialist. Een toehoorder die meteen tussenbeide kwam, raakte zwaargewond. Het zou gaan om een agent buiten dienst.



Andere toehoorders wisten de dader te overmeesteren en droegen hem over aan de politie. Getuigen verklaarden tegenover Duitse media dat ze zagen hoe agenten een opvallend magere man afvoerden met zijn met tape omwikkelde handen op de rug gebonden. Op foto's in Duitse media is te zien dat de man blauwe sneakers draagt, een zwarte trainingsbroek en een lichtblauw shirt. Zijn hoofd is aan het zicht onttrokken door een zwart donsjack.

Het is nog niet bekend of het gaat om een patiënt van de kliniek. De verdachte zou volgens de politie in de loop van de nacht nog worden verhoord. Er is nog niets meegedeeld over zijn identiteit en motief. Volgens de Berliner Morgenpost was de man niet bekend bij de politie. Die laatste houdt alle opties open. Rechercheurs gaan de nabestaanden van Von Weizsäcker vragen of er sprake was van bedreigingen.

De privékliniek grenst aan het park rond Slot Charlottenburg, het grootste paleis in Berlijn dat eind zeventiende eeuw werd gebouwd en is vernoemd naar de eerste koningin van Pruisen Sophie Charlotte. De Schlosspark Klinik beschikt over 340 bedden en is onderdeel van de psychiatrische noodopvang in Charlottenburg-Noord. Buiten Interne Geneeskunde en Psychiatrie zijn er ook afdelingen voor onder andere Esthetische Chirurgie, Neurologie en Orthopedie.