Zorghoofd Spanje in tranen na voorlezen namen overleden medewerkers

Amerikaan­se directeur spoedeisen­de hulp stapt uit leven: ‘Haar werk heeft haar gedood’

11:36 Een hoog aangeschreven arts uit New York, die aan de frontlinie stond in de strijd tegen het coronavirus, is afgelopen weekend overleden. Lorna Breen, medisch directeur van de spoedeisende hulp in het Presbyterian Allen Hospital in New York, maakte zondag een einde aan haar leven. ,,Ze probeerde haar werk te doen en het heeft haar gedood.”