Zuckerberg stuurt eerste antwoorden naar Europees Parlement

Boodschap van hoop Jane Goodall: De wereld is in een beangsti­gend slechte staat

22:51 De Britse primatologe Jane Goodall is al 84 jaar, maar reist nog steeds 300 dagen per jaar de wereld rond. Sinds haar baanbrekende onderzoek naar chimpansees heeft ze één missie: mensen inspireren om zich in te zetten voor een betere planeet . Vanavond verkondigde ze haar boodschap van hoop in Carré.