Zuid-Afrikaanse ministers tegen beroofde Nederlanders: kom aub terug!

updateDe ministers van Politiezaken en Toerisme in Zuid-Afrika hebben de 36 Nederlandse slachtoffers van de busoverval bij Johannesburg met klem gevraagd het land opnieuw te bezoeken, het liefst binnen een jaar. In dat geval bekijken de bewindslieden of ze de gedupeerde toeristen een paar dagen gratis vakantie cadeau kunnen geven.

Minister van Politiezaken Fikile Mbalula en minister van Toerisme Tokozile Xasa spraken deden hun oproep en belofte vanmiddag tijdens een ontmoeting met de 36 Nederlanders. Die vliegen vanavond op eigen verzoek terug naar Nederland en komen morgenvroeg aan op Schiphol.

Ze zouden een 22-daagse rondreis maken door Zuid-Afrika maar zien daar vanaf vanwege de impact van de gewelddadige overval. Die vond zondagavond plaats onderweg van de luchthaven van Johannesburg naar hun hotel aan de noordwestrand van de stad, zo'n 50 kilometer rijden.

Excuses president

Minister van Politiezaken Mbalalula zei het incident 'ten zeerste' te betreuren. ,,Het spijt me diep dat u dit heeft moeten meemaken. Ik bied u ook de oprechte excuses aan van onze president (Jacob Zuma). Hij kan hier vandaag niet aanwezig zijn omdat hij in Angola is maar vroeg me zijn blijk van medeleven over te brengen. Hij is zeer teleurgesteld dat uw vakantie zo dramatisch begon en eindigde. Ik had gehoopt dat u zou blijven maar u heeft anders beslist. Ik hoop desondanks dat u op een dag terugkeren naar ons geweldige land. Incidenten zoals deze zijn heel teleurstellend voor ons. Wij hebben het op dit moment niet gemakkelijk omdat onze economie in een recessie zit waardoor de werkloosheid stijgt en daarmee ook de criminaliteit. Maar ik kan u verzekeren dat wij de overvallers zullen vinden en dat ze berecht zullen worden."

Toerisme-minister Xasa stak de Nederlanders een hart onder de riem. ,,Ook ik hoop dat u op een dag zult terugkeren naar Zuid-Afrika. Het liefst binnen een jaar. In dat geval zullen we kijken of we uw vakantie met een paar dagen kunnen verlengen zodat we u kunnen trakteren op een paar mooie ervaringen."

Ambassadeur

De Nederlandse ambassadeur in Zuid-Afrika bedankte de bewindslieden voor hun komst en richtte zich daarna tot de onfortuinlijke vakantiegangers. Marisa Gerards beloofde dat haar echtgenoot en zij hen persoonlijk zullen komen ophalen van de luchthaven van Johannesburg als ze terugkeren voor een vakantie in Zuid-Afrika. ,,Het liefst binnen een jaar zoals de minister van Toerisme zei want dan zijn Peter (haar echtgenoot) en ik hier ook nog. Laten we contact houden en ik zal dat ook zeker doen met de twee ministers om zeker te zijn dat deze zaak wordt opgelost en om te kijken of hun aanbod gestand gedaan kan worden."

In haar slotwoord wenste de ambassadeur de groep Nederlanders een goede reis naar Nederland. ,,Ik hoop dat u een goede terugvlucht heeft en dat u met de nazorg van Slachtofferhulp weer verder kunt."

Zwaailicht en politieuniform

De 36 Nederlanders werden zondagavond overvallen nadat ze ongeveer een half uur hadden gereden van de luchthaven van Johannesburg. De overvallers gebruikten een blauw politiezwaailicht en minstens een van hen droeg een politieuniform. De nog onbekende daders sloegen sommige reizigers en knevelden de chauffeur en de reisleider. De overvallers gingen ervandoor met bagage, mobieltjes, kostbaarheden en enkele reisdocumenten. De slachtoffers werden na het incident opgevangen in een hotel.

Lees door onder de foto.

Volledig scherm In deze lodge verblijven de Nederlandse vakantiegangers in afwachting van hun terugkeer naar Nederland. © Nyala Zulu Country Manor

Reisadvies