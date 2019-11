Zuid-Afrikaanse politie jaagt op moordenaars van Nederlandse vrouw (74) en Belg (53) in Marloth Park

De 53-jarige man en 74-jarige vrouw kwamen woensdag om het leven in een woning nabij Komatipoort in de regio Mpumalanga. Eerste berichten spraken over slachtoffers met alleen de Nederlandse nationaliteit. Het gaat echter om de 53-jarige hoteleigenaar Koenraad Collier uit Mozambique, die uit België komt en een Nederlandse gaste. Een woordvoerder van het Catembe Gallery Hotel in Maputo bevestigt dat Collier in Marloth Park om het leven is gekomen.



Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat de omgekomen Nederlandse een 74-jarige vrouw uit Noord-Hollands is. Het ministerie staat in contact met de familie van de vrouw en verleent bijstand. De naam van het slachtoffer is niet vrijgegeven.



Politiewoordvoerder brigadier Leonard Hlathi verklaarde eerder dat twee mannen omstreeks 15.00 uur het huis van de Nederlandse familie in de Zeekoestraat, langs de Krokodilrivier, benaderden en werk eisten. ,,De familie heeft gezegd dat er op dat moment geen werk beschikbaar was’', aldus Hlathi. ,,Er zijn toen plotseling meer mannen tevoorschijn gekomen. Een van hen had een vuurwapen.’’