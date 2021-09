Zuid-Korea: Noord-Korea heeft langeafstandsraketten afgevuurd

Afghani­standra­ma ook gevolg van twintig jaar Europese lamlendig­heid in beleid

14 september Bijna een maand na de herovering van Kaboel door de taliban komt er in Europa langzaam iets van een nieuw Afghanistanbeleid van de grond, gericht op vluchtelingenopvang in de regio en humanitaire hulp. Vandaag debatteert het Europarlement in Brussel voor het eerst over de val van Afghanistan. Morgen volgt de jaarlijkse ‘troonrede’ van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Wat is er allemaal misgegaan?