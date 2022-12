Zuid-Koreaans leger: Noord-Korea vuurt opnieuw ballistische raket af

Belg met metaalde­tec­tor doodgescho­ten door jager, vlakbij Nederland­se grens

In het Belgische Tongeren, op twintig minuten rijden van Maastricht, is afgelopen zondag een 31-jarige Belg doodgeschoten door een jager. De schutter is woensdag opgepakt. Het slachtoffer, dat ten tijde van het incident met een metaaldetector rondliep, kende de jager niet. ,,Ik ben een vriend voor het leven kwijt”, zegt een goede vriend van de overleden Ken Moons, die regelmatig samen met hem het veld in trok.

15 december