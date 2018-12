'Zuinige' man blijkt heimelijk miljonair en laat fortuin na aan zieke kinderen

Omgekeerde wereld: Belgen halen hun vuurwerk tegenwoor­dig hier

19:02 Belgen zoeken voor vuurwerk steeds vaker hun heil in Nederland. Omdat de regels in eigen land strenger zijn geworden, gaan ze de grens over voor groot siervuurwerk. Dat melden Nederlandse vuurwerkhandelaars. ,,Twintig procent van mijn klanten komt uit België.”