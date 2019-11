Zwaar verbrande koala Lewis maakt het relatief goed dankzij reddende engel

Lewis werd naar het Port Macquarie Koala Hospital in de deelstaat New South Wales aan de oostkust van Australië gebracht waar zijn brandwonden momenteel verzorgd worden. De beelden van Lewis werden deze week duizenden keren gedeeld: te zien was hoe een vrouw, Toni Doherty, niet twijfelde toen ze Lewis in een boom zag zitten. Het beestje wist niet hoe hij kon ontsnappen aan de verzengende vuurzee van de bosbranden. Toni wikkelde de koala in haar T-shirt, haalde hem uit de boom en overgoot hem met water.



Toni bezocht Lewis (die vernoemd is naar haar kleinkind) opnieuw en kon vaststellen dat hij het relatief goed maakt, hoewel hij zware brandwonden heeft over heel zijn lichaam. ,,Het is gewoon een weerloos dier dat rechtstreeks de vlammen inloopt. Ik wist dat als we hem niet uit de boom zouden halen, hij zou omkomen door het vuur.”



Koala's zoeken bij gevaar instinctief redding hoog in een boom, maar dat brengt bij een bosbrand uiteraard geen redding. Er kwamen in de regio rond Port Macquarie dan ook al honderden van de dieren om het leven. Experts lieten eerder al weten dat ze denken dat de helft van de koalapopulatie in New South Wales is omgekomen door de vele branden daar en in Queensland, eveneens in het oosten van Australië. Ook vinden ze geen voedsel meer en is hun leefgebied aangetast door de branden.