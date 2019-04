Zwaargewonden bij massacrash met 50 auto’s op Duitse snelweg

Het ongeluk in de deelstaat Thüringen volgde op een hevige hagelbui. De ijskorrels smolten niet meteen, maar plakten aan het wegdek vast. Dat werd in een mum van tijd spekglad.



Verscheidene automobilisten verloren de macht over het stuur en knalden tegen de vangrail of tegen een andere auto. De botsingen strekten zich uit over enkele honderden meters. Ook in de tegengestelde rijrichting waren er botsingen, maar met minder schade.