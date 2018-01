Zware aardbeving bij Honduras, tsunamiwaarschuwing opgeheven

Priester uit VS: Ik genas van kanker dankzij wonder van Nederlandse pater

9 januari Priester Michael Driscoll (76) uit Florida is er heilig van overtuigd: hij genas van uitgezaaide huidkanker dankzij de hulp van pater Titus Brandsma (1881-1942). De Nederlandse Karmeliet werd in 1985 zalig verklaard door de toenmalige paus. Door dit nieuwe 'wonder' kan Brandsma heilig worden verklaard.