Zware aardbeving voor kust van Venezuela

Trump in de problemen door ex-medewer­kers

3:38 De Amerikaanse president Trump is verder in de politieke en juridische problemen geraakt. Een jury van een federale rechtbank in Virginia heeft Paul Manafort, de voormalig campagneleider van Trump, schuldig bevonden aan fraude. Vrijwel tegelijkertijd legde Michael Cohen, ex-advocaat van de president, een schuldbekentenis af. Hij zegt 'in opdracht van een presidentskandidaat' te hebben gehandeld.