Zware explosie bij Griekse nieuwszender

May: geen nieuw referendum brexit

0:39 De Britse premier Theresa May zal maandag in het Lagerhuis verklaren dat een nieuw referendum over de brexit wat haar betreft niet aan de orde is. Zo’n tweede volksraadpleging zou ,,het Britse volk verraden’’ en ,,onherstelbare schade’’ aan de politiek aanrichten, vindt May.