Zwarte dag in Oostenrijk: aantal doden na lawines in Tirol loopt op

‘Acht meter hoog’

Ook op andere plaatsen in Oostenrijk ging het mis. De Belgische omroep VRT bericht over vier Vlaamse vrienden die vrijdag tijdens hun vakantie in Sölden hielpen bij de redding van vijf bedolven skiërs. De Vlamingen arriveerden minuten na de lawine en begonnen te graven in de sneeuw. ,,Het ging om een berg sneeuw van wel 8 meter hoog’’, zegt een van de Vlamingen tegen de VRT.



,,We waren blij dat we ontsnapt waren, maar snel daarna zagen we mensen rond ons in paniek raken. Toen beseften we dat er mensen onder de sneeuw lagen. We zijn meteen als gekken gaan graven. Enkele andere skiërs hadden speciale schoppen bij die we konden gebruiken’’, vervolgt hij. Even later arriveerden de hulpdiensten en konden de skiërs heelhuids uit de sneeuw worden gehaald.