Zweden krabbelt terug en overweegt nu lokale lockdowns

Toen de coronapandemie eerder dit jaar in Europa losbarstte en het ene na het andere land in lockdown ging, koos Zweden voor een enigszins omstreden aanpak. Het land hield de horeca, scholen, sportscholen en winkels grotendeels open en rekende in de eerste plaats op het gezond verstand van burgers om de afstandsregels te respecteren en de handen regelmatig te wassen. Mondmaskers werden niet verplicht en het dragen van mond- en neusbescherming werd ook nooit aangeraden.



Aanvankelijk betaalde het Scandinavische land een veel hogere prijs dan de buurlanden voor die lossere aanpak. Het aantal besmettingen was bijna twintig keer zo hoog als in buurland Noorwegen en negen keer zo groot als in Denemarken. Het land had wereldwijd zelfs een van de hoogste aantal sterftegevallen per 100.000 inwoners.



Terwijl in veel Europese landen het aantal doden en besmettingen stabiliseerde, bleef in Zweden de curve doorlopen. Maar nadien slaagde Zweden erin het gemiddelde aantal nieuwe gevallen per dag laag te houden. Eind september leek het er nog op dat de Zweden mogelijk genoeg groepsimmuniteit hadden bereikt om de verspreiding van Covid-19 te bedwingen.



Toch klinkt er nu een ander geluid. Het land zou lokale lockdowns willen introduceren om uitbraken van het coronavirus te beteugelen. Vooral de hoofdstad Stockholm en het naburige Uppsala kampen momenteel met Covid-uitbraken. Zweden noteerde afgelopen vrijdag een zevendaags gemiddelde van 65 nieuwe gevallen per miljoen inwoners. Finland en Noorwegen scoren met respectievelijk gemiddeld 40 en 25 nieuwe besmettingen per miljoen inwoners een stuk beter, aldus The Telegraph.