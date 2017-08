Zweden zet 'oudste vluchteling' (106) uit naar Afghanistan

Samen met haar familie legde Uzbeki in 2015 een tocht van duizenden kilometers af om van de stad Kunduz in Afghanistan naar Zweden te komen. Op hun tocht trokken ze door de meest onherbergzame gebieden in landen als Iran, Turkije en Griekenland en werd de hoogbejaarde vrouw om beurten gedragen door haar zoon en kleinzonen.

Pas in Duitsland kreeg ze van een dokter een rolstoel, waarmee ze het resterende traject naar Zweden kon afleggen. Daar hoopte de familie asiel te krijgen op grond van hun vluchtelingenstatus in Afghanistan. Maar Zweden weigert de vrouw asiel toe te kennen.

'Niet gevaarlijk'

Het land nam per hoofd van de bevolking meer vluchtelingen op dan welk ander land dan ook. In totaal zochten in 2015 zo'n 163.000 vluchtelingen asiel in Zweden. Door de hoge instroom is het land de laatste jaren echter strenger geworden, en Afghanistan in zijn geheel wordt niet langer als een gevaarlijk land beschouwd.