Zweedse geologen vinden meteoriet van 14 kilo: ‘Uniek object’

Zweedse geologen hebben een meteoriet gevonden van bijna veertien kilo. Het gaat vermoedelijk om het grootste overgebleven deel van een ruimterots die in november van vorig jaar insloeg. Toen maakten veel mensen in Zweden melding van een vuurbal in de lucht.

Andreas Forsberg en Anders Zetterqvist, twee geologen uit Stockholm, deden de vondst in de buurt van de plaats Enköping, meldt het natuurhistorisch museum in Stockholm. Een astronoom had berekend waar de meteoriet vorig jaar ongeveer ingeslagen moest zijn. Het ging om een gebied ten noordwesten van de hoofdstad, waar later ook kleinere delen van de ruimterots zijn ontdekt.

,,Het was een fantastische ervaring”, vertelt Forsberg aan The Local, over het moment waarop hij en zijn Zetterqvist de meteoriet vonden. ,,Ik zoek al meer dan twintig jaar naar meteorieten, dus om dit stuk op de grond te zien liggen, gecamoufleerd door een laag mos. Het was een geweldige vondst die ik niet kan vergelijken met andere meteorieten die ik ooit in mijn carrière gevonden heb.”

Het stuk dat nu is ontdekt, is ongeveer dertig centimeter lang. Het is volgens het museum de eerste keer in ruim zestig jaar dat in Zweden een meteoriet is teruggevonden die door mensen was gezien. Dan Holtstam, de directeur van het museum, noemt het dan ook een ‘uniek object.’ De ruimterots was eerst veel groter. Het woog vermoedelijk ongeveer 9 ton toen het de atmosfeer invloog.

