Zwemmer begint aan monsteroversteek Stille Oceaan: 6 maanden, 8 uur per dag

Desondanks begint de in Texas wonende architect morgen aan een geestelijk en lichamelijk nog veel zwaardere uitdaging: de Grote of Stille Oceaan. ,,Ik wil mijn persoonlijke grenzen steeds weer verleggen, proberen te achterhalen waar ze liggen", zegt hij in een interview met het Franse persbureau AFP. ,,Zwemmen is voor mij een vorm van expressie: Er zit altijd iets achter."



Was dat in 1998 het inzamelen van geld voor de strijd tegen kanker en een eerbetoon aan zijn vader die zeven jaar eerder aan de ziekte was overleden, ditmaal zwemt Lecomte voor de wetenschap. Met zijn achtkoppige begeleidingsteam gaat hij een tiental medische en oceanografische onderzoeken uitvoeren voor 27 overwegend Amerikaanse wetenschappelijke instellingen waaronder ruimtevaartorganisatie Nasa.



Zo wordt onderzocht hoe Lecomtes hart en spijsvertering bijvoorbeeld reageren op de extreme krachtsinspanning en hoe hij omgaat met psychologische stress en welke gevolgen dat heeft voor zijn contact met de teamleden. Er wordt ook gekeken naar het zeewatermilieu. Zo zwemt de avonturier dwars door de 'plastic soep', de drijvende afvalbelt in het noorden van de Stille Oceaan met naar verluidt 79.000 ton plastic afval. Hij krijgt ook te maken met de radioactiviteit die na de tsunamiramp met de kerncentrale van het Japanse Fukushima in de oceaan terechtkwam. Een sensor om zijn enkel moet de radioactieve straling detecteren.