Zwerm bijen strijkt neer in Manhattan; deel Times Square afgesloten

Dolfijnen­ken­ner: bijzondere situatie in Franse baai

28 augustus Dolfijn Zafar, die momenteel in de baai van Brest rondzwemt, verkeert in een bijzondere situatie, vertelt Jurriën Wouters, curator bij het Dolfinarium in Harderwijk. Fransen noemen het dier seksueel gefrustreerd, maar dat is hij misschien wel helemaal niet, aldus de kenner.