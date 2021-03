Zwitsers bedrijf krijgt geverfde straatstenen in plaats van 30 miljoen euro aan koper

Een handelaar in grondstoffen is slachtoffer geworden van een frauduleuze deal. Het Zwitserse bedrijf kreeg afgelopen zomer driehonderd containers vol met beschilderde straatstenen in plaats van ruim dertig miljoen euro aan koper.

De in Genève gevestigde Mercuria Energy Group, een van de vijf grootste oliehandelaren ter wereld, kocht vorig jaar tonnen aan zogeheten koperblister, een onzuivere vorm van het metaal. De miljoenen aan koper zouden door de Turkse leverancier Bietsan Bakir worden verzonden aan China. Maar toen de ladingen in China aankwamen - 6000 ton ‘koper’, verdeeld over driehonderd containers op acht schepen - bleek het om geverfde stenen te gaan.

De bizarre zaak gebeurde ondanks beveiligings- en inspectiecontroles, schrijft BBC.

Het lijkt erop dat de koper in eerste instantie in de containers is geladen in de haven van Istanboel, voordat het werd geïnspecteerd door een inspectiebedrijf. Aan de containers zijn verzegelingen aangebracht om fraude te voorkomen. Maar de containers zijn toch na de inspectie geopend en de koper werd vervangen door met verf bespoten straatstenen, vertelt advocatenkantoor KYB in Istanboel aan de media. De fraudeurs schakelden tussen nep- en echte containerzegels om detectie te voorkomen.



Toen de vracht onderweg was, betaalde Mercuria ruim 30 miljoen euro aan de leverancier in vijf termijnen. De fraude werd pas ontdekt toen de schepen later die maand aankwamen in de Chinese haven van Lianyungang.

Rechtszaak

Mercuria haalt nu verhaal bij Turkse en Britse rechtbanken tegen koperleverancier Bietsan Bakir. De Turkse politie heeft een aantal mensen opgepakt in verband met het nepkoper. ‘Er zijn verdachten in hechtenis genomen van wie wordt aangenomen dat ze betrokken zijn bij de verschillende onderdelen van deze georganiseerde misdaad tegen Mercuria’, zei het bedrijf in een verklaring.

Volgens de Turkse politie is ‘vastgesteld dat het incident het resultaat is van op een georganiseerde manier gepleegde fraude’. In geval van niet-levering kan een handelaar een claim indienen op de verzekeringspolis van een vracht. Maar ook daarin heeft Mercuria pech: het bedrijf ontdekte dat slechts één op de zeven contracten die het Turkse bedrijf gebruikte om de lading te verzekeren, echt was. De rest was vervalst.

Bietsan Bakir reageerde niet op commentaarverzoeken toen persbureau Reuters contact opnam. Deze week worden er meer hoorzittingen over de zaak verwacht.

