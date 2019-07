Zwitserse straaljagers geven show boven verkeerde stad

De Patrouille Suisse zou in formatie laag over Langenbruck vliegen ter ere van de honderdste sterfdag van Oskar Bider, een Zwitserse luchtvaartpionier. Maar de straaljagers vlogen in plaats daarvan over Mümliswil, een plaats zo'n 450 kilometer ten westen van Langenbruck. Daar was op dat moment een jodelfestival aan de gang.