17-jarig toptalent Zirkzee helpt Bayern aan zege op PSG

Afrikaanse landen beraden zich na mislukt WK

9:25 De nationale bonden van vijf Afrikaanse voetballanden komen morgen en maandag in Rabat in Marokko bijeen. Bij het symposium, georganiseerd door de overkoepelende Afrikaanse voetbalbond CAF en de Marokkaanse voetbalbond, willen bestuurders en trainers het hebben over het teleurstellend verlopen wereldkampioenschap.