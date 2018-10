22 aanhoudingen in Belgisch voetbalschandaal

,,De link is heel nauw met de praktijken van de wereld van mensenhandel, drugshandel en prostitutie.'' Zo omschrijft Vincent Kompany bij VTM Nieuws de dubieuze zaken in het Belgische voetbal. "Als je spreekt over de voetbalsector: dan kan je niet verrast zijn door dit nieuws."

Kompany was een van de spelers die op de persdag bij de Rode Duivels werd gevraagd naar de janboel. Via huiszoekingen is door Belgische politie elf miljoen euro aan geld en goederen, voornamelijk luxe horloges, in beslag genomen. 22 mensen worden voorgeleid, vier verdachten zijn aangehouden in het buitenland en naar twee van hen is een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd.

Manipulatie

Belangrijke verdachten zijn nog steeds de spelersmakelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic, alle lijntjes die worden gelegd met matchfixing en fraude beginnen of eindigen bij dit duo. Het sterke vermoeden bestaat dat in het seizoen 2017-2018 twee wedstrijden in de strijd om degradatie zijn gemanipuleerd.

Het gaat daarbij om de wedstrijden Antwerp - Eupen en Mechelen - Maasland-Beveren, zo liet het federaal parket weten. De betreffende makelaar, de ook opgepakte Dejan Veljkovic, zou in samenspraak met bestuursleden van Mechelen of via relaties de uitslag van die duels hebben beïnvloed. In dit kader lijken er afspraken te zijn gemaakt met de aangehouden arbiter Bart Vertenten en officials van Maasland-Beveren.

Beïnvloeding