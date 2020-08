5000 fans van PSG kijken in Parc des Princes naar finale in Lissabon

LIVE | CL-finale volledig tot leven gekomen, blessure Boateng domper voor Bayern

21:36 Het vreemde voetbalseizoen 2019/20 komt vanavond officieel ten einde, met de Champions League-finale tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. We volgen alles van de voorpret, de wedstrijd zelf én de nasleep op de voet. Mis niets in dit liveblog!



De wedstrijd is uiteraard ook te kijken via Ziggo Sport.