Aan Van Bommels huiswerk ligt het niet bij PSV

Door Chris Ottens



Ondanks dat hij in zijn eerste seizoen als trainer van PSV geen prijs pakte, was er alom respect voor de prestaties van de ploeg van Mark van Bommel. Maar nu staat de druk er vol op bij de Eindhovenaren, die de strijd om de Johan Cruijff Schaal machteloos verloren en daarna door FC Basel werden uitgeschakeld in de Champions League. Dus geldt de Europa League als reddingsboei voor PSV. Met de uitwedstrijd tegen FK Haugesund vanavond als eerste mogelijkheid om het broze vertrouwen wat op te vijzelen. ,,Het is heel fijn om trainer te zijn als je wint, maar als je verliest is het helemaal niet zo fijn’’, zei Van Bommel gisteren tijdens de persconferentie.



Verder erkende hij in het Haugesund Stadion dat zijn PSV ‘niet in een makkelijke situatie zit’. Ook al omdat er aan tal van spelers wordt getrokken door andere clubs. Ook aan steraanvaller Hirving Lozano, die tegen FC Twente nog door Van Bommel aan de kant werd gehouden. ,,Je moet doorgaan, bij winst en verlies. En als trainer moet ik ervoor zorgen dat mijn elftal de meeste kans maakt om te winnen’’, benadrukte Van Bommel.