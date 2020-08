Aanvoerder Henderson: Liverpool is nog altijd hongerig

,,We moeten weer aan de bak, beter worden, die ambitie houden en de honger en de strijdlust die we de afgelopen jaren hebben laten zien", zegt hij. ,,Daaraan vasthouden en zo veel mogelijk bekers winnen als we kunnen, omdat we hebben laten zien dat we een topteam zijn. Het komt allemaal aan op hard werken en toewijding.”

Henderson liep in juli een knieblessure op tijdens een duel met Brighton & Hove Albion. Volgens zijn coach Jürgen Klopp is de aanvoerder weer inzetbaar. Dat geldt ook voor Virgil van Dijk, die deze week tijdens een oefenwedstrijd een hoofdwond opliep.

De aanvoerder van Liverpool is heel benieuwd waar ze komend seizoen toe in staat zijn. ,,We moeten er meteen staan in deze eerste wedstrijd en we krijgen opnieuw een kans om een prijs te pakken. Daarna begint de Premier League alweer snel en moeten we klaar zijn", zegt Henderson. Liverpool speelt op 12 september de eerste competitiewedstrijd tegen het gepromoveerde Leeds United.